Calcio femminile | l’Italia fa la storia a Ferrara | ma servirà rinnovare per i Mondiali 2023

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Obiettivo centrato. La Nazionale italiana diha concluso ieri il suo percorso nelle qualificazioni aiin Australia e in Nuova Zelanda e l’esito è stato positivo: pass diretto da prima del Gruppo G grazie al successo 2-0 dicontro la Romania. Due gol al “Paolo Mazza”, con le firme di Valentina Giacinti e Lisa Boattin, hanno permesso alla compagine tricolore di raggiungere questo traguardo prestigioso dal momento che maiera riuscita a staccare il biglietto per la fase finale della rassegna iridata per due volte consecutive. Serviva una scossa dopo la cocente delusione degli Europei in Inghilterra e questa è arrivata dal punto di vista del risultato. “Siamo molto felici, è la prima volta nella nostrache ci ...