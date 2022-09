Calcio Femminile | dove non arrivano gli uomini ecco le donne | qualificazione al Mondiale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Italia si è qualificata alSe la Nazionale maschile di Roberto Mancini non ha centrato laal, quellaha raggiunto l’obiettivo. Le azzurre ieri sera, 6 settembre, a Ferrara, hanno superato 2-0 la Romania conquistando il pass diretto per la competizione che si disputerà nell’agosto del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Dopo la delusione Eurpeola reazione delle ragazze.Nel primo tempo è arrivata la rete di Giacinti, nella ripresa il primo sigillo in Nazionale di Boattin che di fatto ha chiuso i giochi. Dopo il fischio finale la squadra ha celebrato la secondaconsecutiva alla fase finale della competizione insieme ai circa 3mila spettatori presenti al ‘Mazza’, godendosi tra sorrisi, abbracci e qualche gavettone questa ...

FERRARA " Non ci saranno gli azzurri di Roberto Mancini, risponderanno presente le ragazze di Milena Bertolini. Un'Italia del alla kermesse iridata ci sarà ed è la Nazionale. Dopo un percorso durato un anno, caratterizzato da grandi prestazioni, gioie e dalla provvidenziale rimonta sulla Svizzera, l'...