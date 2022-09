Calcio | Europa League | Ten Hag ' Prendiamo tutto sul serio'

Reduce da 4 vittorie di fila in campionato dopo un avvio shock, il Manchester United si tuffa nell'League col chiaro intento di arrivare fino in fondo. Domani c'è la Real Sociedad ed Erik Ten ..."Non c'è la voglia di lottare e dare il massimo, così non vinci ine neanche in Premier", aveva sbottato il tedesco, furioso per la figuraccia dei suoi. Rimarranno queste le sue ultime parole ...E’ pur vero che dal Parco dei Principi i bianconeri escono a mani vuote, ma in vista dei prossimi impegni è lecito nutrire più fiducia e consapevolezza. Il Milan sfiora il colpaccio a Salisburgo nella ...'Il Manchester United deve puntare a vincere ogni competizione' MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Dobbiamo vincere ogni partita, ...