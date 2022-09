Calcio | Conference Italiano ' Fiorentina pronta per l' esordio'

Alla prima dici si poteva aspettare qualcosa di più". - foto LivePhotoSport - . xb8/ari/red 07 - Set - 22 13:35 7 settembre 2022Sulla finale diLeague infine rivela.Biraghi 'Il nostro pubblico è importante, speriamo nel sostegno dei tifosi' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Arriviamo preparati alla gara di domani visto ...Firenze, 7 set. - (Adnkronos) - Con il Twente abbiamo rotto il ghiaccio. Avevamo davanti un avversario temibile e per questo arriviamo preparati all appuntamento di domani. In Europa non ...