(Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli19 dell’dela 5 sono finiti nel peggiore dei modi. Glidi Max Bellarte infatti sono stati travolti 1-6 dalnella partita decisiva venendo eliminati dalla competizione continentale di categoria. A Siviglia non c’è partita. Idominano. La partita si apre con l’autogol di Oechsler e la rete di Furtado per lo 0-2 dei portoghesi, che dopo il raddoppio gestiscono la contesa infilando il terzo e il quarto gol, con Kutchy e Colaco prima dell’intervallo, chiusosi sullo 0-4. L’cede. Nella ripresa la musica non cambia. Furtado sigla lo 0-5, poi un botta e risposta sull’asse Oechsler-Santos, fissa il risultato sull’1-6. Un esito che da quel momento in poi non cambierà ...

FIRENZE - Pensi alla Lettonia, al suo popolo appassionato di sport e al suo calcio ancora un po' naïf e la prima persona che viene in mente non può non essere Aleksandrs ... Calcio a 5, Europei Under 19: Italia-Portogallo 1-6, i lusitani vincono nettamente. Azzurrini fuori dal torneo