Buste paga “fantasma”: così una cooperativa di Pomezia ha fatto ‘sparire’ 78mila euro in un giorno (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come far “sparire” 78 mila euro in un solo giorno da una cooperativa, oltretutto senza fini di lucro? Il “gioco” non è difficile. Secondo quanto abbiamo scoperto con una nostra inchiesta giornalistica, la cooperativa con sede a Pomezia, che presta servizio nel settore dei rifiuti, avrebbe messo in piedi un “giochino” che avrebbe consentito di far “dissolvere” in un solo giorno ben 78 mila euro, centesimo più, centesimo meno. Ma ecco cosa è successo. La richiesta di dimissioni Nel dicembre del 2019, 78 dipendenti della cooperativa pometina vengono “invitati” da quello che almeno formalmente è un consulente esterno, ma che in realtà si interfaccia con il personale per qualsiasi tipo di problematica, a dimettersi. Il motivo è il passaggio a un’altra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come far “sparire” 78 milain un soloda una, oltretutto senza fini di lucro? Il “gioco” non è difficile. Secondo quanto abbiamo scoperto con una nostra inchiesta giornalistica, lacon sede a, che presta servizio nel settore dei rifiuti, avrebbe messo in piedi un “giochino” che avrebbe consentito di far “dissolvere” in un soloben 78 mila, centesimo più, centesimo meno. Ma ecco cosa è successo. La richiesta di dimissioni Nel dicembre del 2019, 78 dipendenti dellapometina vengono “invitati” da quello che almeno formalmente è un consulente esterno, ma che in realtà si interfaccia con il personale per qualsiasi tipo di problematica, a dimettersi. Il motivo è il passaggio a un’altra ...

