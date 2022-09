Britney Spears | il figlio Jayden accusa la popstar di non essere una buona madre Lei tuona | “Hai paura che smetta di darti 40mila euro al mese?”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Doccia gelata per. Terminati i tredici anni di custodia legale, personale e patrimoniale del padre Jamie, laè alle prese con nuovi problemi familiari. A darle dei grattacapi, questa volta, è il16enneJames, avuto dalla relazione con Kevin Federline. In un’intervista rilasciata a 60 Minutes Australia, infatti, il ragazzo hato ladi non prestare uguale attenzione ai suoi figli.ha replicato in lungo sfogo social, sottolineando come il timore delsi fondi, a suo dire, sul fatto che, compiuti 18 anni, non avrà più il sostegno finanziario della: “, mentre minacci il mio comportamento proprio come tutta la ...

FreebritneyR : Britney Spears contro il figlio 15enne: 'Sei proprio come tutti gli altri' - franzvosa : @Iperborea_ Drew Barrimore, il bimbo di Mamma ho perso l'aereo, al mitico Arnold, Britney Spears e tanti, tantissim… - generalcohol : @caccola126 @frenkiee_ @expertshy Ti mando questo che balla gimme more di Britney Spears su dei tacchi assurdi - GThePumpkinKing : 10 artisti musicali per conoscermi: Britney Spears Adele Brandy Natasha Bedingfield Tiziano Ferro Katy Perry Qu… - icyarchivex : è sulla bocca di tutti è su tutti giornali è la più cliccata su internet è britney spears sexy controversa grandiss… -

Il Sussidiario.net

Bellissima quanto arrabbiata! 12. Ryan Gosling "Tagga qualcuno che mangia senza contegno in pubblico..." 13. Blake Lively e Ryan Reynolds "Stanotte ho fatto un sogno molto strano: Ryan ...DAGONEWSe i figliha pubblicato un nuovo video su Instagram per rispondere al figlio Jayden che si è fatto intervistare per dire che non è stata una madre all'altezza. La ... Britney Spears è record: Top10 in Hot100 in 4 decadi/Il lyric-video di Hold me closer Britney Spears raggiunge la Top10 della Billboard Hot 100 ed è nuovo record con Hold me closer in duetto con Elton John: il rilascio del lyric-video ufficiale di Hold me closer ...Non deve essere facile essere Britney Spears. Dopo il ritorno ai vertici delle classifiche con Hold me closer, brano cantato in coppia con Elton John, per la popstar americana, proseguono i tormenti..