Boxe, programma e calendario settembre 2022: i match del mese in tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) settembre 2022, un grande mese di Boxe. Gli occhi sono tutti puntati su Saul Canelo Alvarez e Gennadiy Golovkin, per la terza volta uno di fronte l'altro sul ring dopo le polemiche dei primi due match. In palio tutte le cinture dei pesi supermedi. Ma occhio anche agli italiani. Su tutti Michael Magnesi che combatterà sabato 24 settembre nel sottoclou dell'evento Joyce Parker: il pugile di Cave combatterà contro Cacace per difendere la cintura IBO dei pesi superpiuma. A settembre anche il ritorno sul ring di Andy Ruiz che sfiderà Luis Ortiz. Sabato 3 settembre Juan Francisco Estrada – Argi Cortes (Titolo Wbc franchise e The Ring dei pesi supermosca) DIRETTA DAZN Domenica 4 settembre Andy Ruiz – Luis Ortiz (pesi massimi) Sabato 10 ...

