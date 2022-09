Borse in balia delle banche centrali Il super dollaro spinge l’euro sotto 0 | 99

Il Sole 24 ORE

Domani la stretta Bce, attesa per la Fed .ancora indelle mosse delle banche centrali: la prospettiva sempre piu' concreta di un nuovo rialzo dei tassi di interesse da 75 punti base da parte della Fed il prossimo 21 settembre ...Prende a risalire il prezzo del gas, in calo gli ordini all'industria tedeschi (Il Sole 24 Ore Radiocor) -ancora indelle mosse delle banche centrali: la prospettiva sempre più concreta ... Borse in rosso, attesa per Fed aggressiva spinge al rialzo il dollaro Domani la stretta Bce, attesa per la Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Borse ancora in balia delle mosse delle banche ...Per il corto circuito dei prezzi del grano duro in Puglia, sono andate deserte le borse merci a Bari e a Foggia in uno scenario di crisi per le aziende agricole «che stanno vendendo ...