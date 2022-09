Borsa: Europa chiude cauta in attesa Bce, Parigi +0,02% (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le Borse europee, in attesa della Bce di domani, chiudono all'insegna della cautela. Parigi segna un +0,02% con il Cac 40 a 6.105 punti, Francoforte è più decisa con un +0,33% e il Dax a 12.913 punti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le Borse europee, indella Bce di domani, chiudono all'insegna della cautela.segna un +0,02% con il Cac 40 a 6.105 punti, Francoforte è più decisa con un +0,33% e il Dax a 12.913 punti. ...

