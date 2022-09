Bonus 200 euro Partite Iva: «400 mila non lo avranno al click-day». Cos’è e come fare richiesta per il sussidio contro il carovita (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 12% dei lavoratori autonomi aventi diritto potrebbe non ottenere il Bonus 200 euro che il governo Draghi ha già erogato ai dipendenti per fare fronte all’aumento del costo della vita, in particolare delle bollette di gas e luce. Il click-day sarà il prossimo 15 settembre. Hanno diritto al sussidio tutti i lavoratori autonomi – i dipendenti l’hanno già ricevuto questa estate – con un reddito annuo inferiore a 35 mila euro. I fondi, però, potrebbero non essere sufficienti. Il click-day, dove la priorità viene stabilita in base all’ordine cronologico delle richieste, rischia di trasformarsi in un gioco del fazzoletto. Nel quale gli ultimi arrivati rischiano di rimanere a mani vuote. A denunciarlo è Confesercenti, sottolineando la differenza di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 12% dei lavoratori autonomi aventi diritto potrebbe non ottenere il200che il governo Draghi ha già erogato ai dipendenti perfronte all’aumento del costo della vita, in particolare delle bollette di gas e luce. Il-day sarà il prossimo 15 settembre. Hanno diritto altutti i lavoratori autonomi – i dipendenti l’hanno già ricevuto questa estate – con un reddito annuo inferiore a 35. I fondi, però, potrebbero non essere sufficienti. Il-day, dove la priorità viene stabilita in base all’ordine cronologico delle richieste, rischia di trasformarsi in un gioco del fazzoletto. Nel quale gli ultimi arrivati rischiano di rimanere a mani vuote. A denunciarlo è Confesercenti, sottolineando la differenza di ...

PiacenzaPress : Bonus 200 euro, l’allarme di Confesercenti: “Oltre 400 mila autonomi rischiano di rimanere esclusi” - ClaudioPierini6 : RT @Confesercenti: #Confesercenti: Fino a 400mila lavoratori #indipendenti, tra #autonomi, #professionisti e micro-imprenditori, rischiano… - _ForeverBb : RT @AStramezzi: Temo che gli italiani non accorreranno come a Praga, domenica scorsa, in 200.000 (anche se la questura governativa ne ha di… - FedericoFistar1 : RT @Crudeli45198835: Ma vi rendete conto che se ne sono usciti con un bonus di 200 euro SOLO per il mese di LUGLIO? Ma vi rendete o non v… - ACCAsoftware : Il bonus 200 euro è un sostegno economico erogato una tantum introdotto dal governo per aiutare i lavoratori italia… -