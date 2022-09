Bologna-Fiorentina, la designazione arbitrale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco la designazione arbitrale di Bologna-Fiorentina. Bologna – Fiorentina h. 15.00 ORSATO LO CICERO – PAGLIARDINI IV: ZUFFERL... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco ladih. 15.00 ORSATO LO CICERO – PAGLIARDINI IV: ZUFFERL...

Fiorentinanews : Una designazione eccellente per Bologna-#Fiorentina - fabio9051 : @Bolognafc1909, un'informazione per la partita Bologna-Fiorentina. Per entrare nel settore ospiti è obbligatorio av… - AleCat_91 : ESONERI A SORPRESA MIHAJLOVIC E TUCHEL PER INTER E JUVENTUS, CONFERENZA ... - thomas_novello9 : @GSinger88 @Alex_Cruijff14 Beh un colpo fan la differenza i calciatori, però Pioli doveva vincere con Fiorentina Bo… - PAOLOCARLESI : @fiorentina_it Gonzales rientrerà’ contro il Bologna. Per battere il Riga penso che si possa tranquillamente farlo anche senza di lui. -