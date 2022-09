Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 7 settembre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 2.182 nuovi, 7, 2.665, 14 ricoverati in terapia intensiva, 324 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 489 in meno gli attualmente positivi per un totale di 37.882. SportFace.