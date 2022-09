Bollette: risparmio di 600 euro a famiglia con il piano del governo. Ecco come (Di mercoledì 7 settembre 2022) Seguire le indicazioni del governo sul piano risparmio energetico converrà molto. A partire dalla cifra della riduzione delle Bollette di gas e luce: che può arrivare a 607 euro per famiglia in un solo anno. La stretta sul riscaldamento - con un grado in meno, l'accensione ridotta di un ora al giorno e di 15 giorni l'anno - potrebbe alleggerire la bolletta 178,63 euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 settembre 2022) Seguire le indicazioni delsulenergetico converrà molto. A partire dalla cifra della riduzione delledi gas e luce: che può arrivare a 607perin un solo anno. La stretta sul riscaldamento - con un grado in meno, l'accensione ridotta di un ora al giorno e di 15 giorni l'anno - potrebbe alleggerire la bolletta 178,63L'articolo proviene da Firenze Post.

