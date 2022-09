Bollette energia | verso Cdm su nuovo dl Aiuti venerdì

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe tenersi nel pomeriggio di, e non domani come da attese, il Consiglio dei ministri suldecreto per fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle, con nuoviper famiglie e imprese. Il condizionale è d’obbligo perché al Mef, spiegano fonti interne a via XX Settembre, vorrebbero un supplemento di tempo, “anche per dare la possibilità alla Ragioneria di Stato di verificare nel dettaglio le entrate” che andranno impiegate per ildecreto. A Palazzo Chigi c’è volontà di accelerare per tagliare il traguardo dei nuoviprima possibile, e al Mef “si lavora sodo” per dare disco verde al provvedimento al più tardi. Si tratterà, spiegano fonti del Mef all’Adnkronos, di un provvedimento ‘snello’, dove ...