Bollette energia, verso Cdm su nuovo dl Aiuti venerdì (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe tenersi nel pomeriggio di venerdì, e non domani come da attese, il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto per fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle Bollette, con nuovi Aiuti per famiglie e imprese. Il condizionale è d’obbligo perché al Mef, spiegano fonti interne a via XX Settembre, vorrebbero un supplemento di tempo, “anche per dare la possibilità alla Ragioneria di Stato di verificare nel dettaglio le entrate” che andranno impiegate per il nuovo decreto. A Palazzo Chigi c’è volontà di accelerare per tagliare il traguardo dei nuovi Aiuti prima possibile, e al Mef “si lavora sodo” per dare disco verde al provvedimento al più tardi venerdì. Si tratterà, spiegano fonti del Mef all’Adnkronos, di un provvedimento ‘snello’, dove ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe tenersi nel pomeriggio di, e non domani come da attese, il Consiglio dei ministri suldecreto per fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle, con nuoviper famiglie e imprese. Il condizionale è d’obbligo perché al Mef, spiegano fonti interne a via XX Settembre, vorrebbero un supplemento di tempo, “anche per dare la possibilità alla Ragioneria di Stato di verificare nel dettaglio le entrate” che andranno impiegate per ildecreto. A Palazzo Chigi c’è volontà di accelerare per tagliare il traguardo dei nuoviprima possibile, e al Mef “si lavora sodo” per dare disco verde al provvedimento al più tardi. Si tratterà, spiegano fonti del Mef all’Adnkronos, di un provvedimento ‘snello’, dove ...

elenabonetti : A destra e sinistra contraddizioni e il nulla delle proposte sulle urgenze del Paese. Noi domani siamo nei siti str… - CarloCalenda : .@matteosalvinimi mi è sfuggita forse la tua risposta. Dice @SkyTG24 che non era previsto alcun confronto. (Ergo ha… - GassmanGassmann : Le bollette che arriveranno per la crisi del gas russo, saranno per molti devastanti,quindi è importante ricordare… - luce_lucialenzi : RT @M5SLazio: ???@liviodesantoli: 'Il tema dell’#energia è centrale. Parte della soluzione, a 100 anni di danni delle fonti #fossili, è agi… - lifestyleblogit : Bollette energia, verso Cdm su nuovo dl Aiuti venerdì - -