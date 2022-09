Bollette a 28 giorni: ecco cosa ha deciso la Cassazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tema è l’annosa questione delle Bollette a 28 giorni sulla quale è arrivata la parola fine. La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso di Fastweb per “eccesso di potere” contro la sentenza del Consiglio di Stato sulla fatturazione a quattro settimane. No definitivo, dunque, alle Bollette a 28 giorni. Il 7 febbraio 2020 l’organo aveva respinto l’appello dell’azienda contro il Tar del Lazio. Bollette a 28 giorni, respinti i ricordi Il tribunale aveva confermato con più sentenze la multa dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) di 1,16 miliardi di euro per il mancato rispetto delle norme sulla cadenza mensile del rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e per quella fisso-mobile. Sanzioni che avevano colpito anche Tim, Wind 3 e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tema è l’annosa questione dellea 28sulla quale è arrivata la parola fine. La Corte diha giudicato inammissibile il ricorso di Fastweb per “eccesso di potere” contro la sentenza del Consiglio di Stato sulla fatturazione a quattro settimane. No definitivo, dunque, allea 28. Il 7 febbraio 2020 l’organo aveva respinto l’appello dell’azienda contro il Tar del Lazio.a 28, respinti i ricordi Il tribunale aveva confermato con più sentenze la multa dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) di 1,16 miliardi di euro per il mancato rispetto delle norme sulla cadenza mensile del rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e per quella fisso-mobile. Sanzioni che avevano colpito anche Tim, Wind 3 e ...

