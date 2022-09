Bivio Bologna, Ranieri o Motta per la panchina (Di mercoledì 7 settembre 2022) Thiago Motta o Ranieri: sono questi i due nomi in ballo per la sostituzione di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. Dopo l'esonero del tecnico serbo consumato nella giornata di ieri, la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Thiago: sono questi i due nomi in ballo per la sostituzione di Sinisa Mihajlovic sulladel. Dopo l'esonero del tecnico serbo consumato nella giornata di ieri, la ...

Nuovo ciclo che il Bologna avrebbe aperto anche con Roberto De Zerbi, contattato nelle primissime ore. Il tecnico, però, si è defilato rifiutando l'offerta per motivi di natura tecnica, ma anche per ... Bologna, la corsa per la panchina diventa a due: De Zerbi ha rifiutato Bologna, la panchina non è per due: ora è il tempo delle scelte. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il casting del Bologna si stringe ancora di più soprattutto dopo il "no" convinto ...