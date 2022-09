Biathlon: raduno per le Nazionali italiane in Val Martello. I convocati: ci sono Hofer, Vittozzi e Wierer (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stagione invernale si avvicina sempre più e i vari sport della neve stanno completando le loro preparazioni per arrivare al top in vista della Coppa del Mondo. Le Nazionali italiane di Biathlon stanno proseguendo con i raduni e, dopo quelli svolti a Bessan (Fra), Passo Lavazè e Obertilliach (Aut), ce ne sarà un altro in Val Martello da giovedì 8 a domenica 11 settembre. Tra le donne convocate Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Haucenthaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Eleonora Fauner, Irene Lardschneider, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Linda Zingerle. Al maschile invece spazio a Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick BraunHofer, Cedric Christille, Daniele Fauner, Michele Molinari, Iacopo Leonesio David Zingerle e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stagione invernale si avvicina sempre più e i vari sport della neve stanno completando le loro preparazioni per arrivare al top in vista della Coppa del Mondo. Ledistanno proseguendo con i raduni e, dopo quelli svolti a Bessan (Fra), Passo Lavazè e Obertilliach (Aut), ce ne sarà un altro in Valda giovedì 8 a domenica 11 settembre. Tra le donne convocate Dorothea, Lisa, Hannah Haucenthaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Eleonora Fauner, Irene Lardschneider, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Linda Zingerle. Al maschile invece spazio a Lukas, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braun, Cedric Christille, Daniele Fauner, Michele Molinari, Iacopo Leonesio David Zingerle e ...

