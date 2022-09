Bersani “stana” Giorgia Meloni | “Vuoi giurare sulla Costituzione italiana antifascista e riconoscere il 25 aprile?” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ospite ieri da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, l’ex segretario del Pd e oggi membro di Articolo 1 Pierluigiha detto la sua in merito alla campagna elettorale in corso e al progressivo affermarsi della leadership della presidente di FdI, in cima a tutti i sondaggi. Anzitutto,ha affermato di non candidarsi perché “c’è un tempo per tutto”. Poi, di fronte a Floris che gli ha fatto notare che a guardare le proiezioni “ha già vinto la”, l’ex leader dei dem ha detto: “No, mo vedimm, aspettiamo un attimo. Io ci ho provato a spiegare, la destra è in vantaggio sì e lo è perché c’è un’ondata di destra? No, non c’è un’ondata di destra, è in vantaggio perchè l’altro campo è diviso, perché c’è gente che pensa ‘li abbiamo provati tutti, proviamo anche questa giovane ...