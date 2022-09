(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'esponente di Articolo 1 ormai in pensione dal punto di vista politico, è costretto a rispolverare il solito tema dell'antifascismo per attaccare la leader di FdI: "Perché non celebra il 25 aprile?"

...candida per la prima volta alla Camera consegretario. È però con Renzi, di cui diventa una fedelissima , che ha la sua ascesa. Quando lui abbandona il partito, decide di non seguirlo....Ora mi si ricorderà che i 5S hanno detto no a, che hanno governato con Salvini e molte ... Nonaltro. Certo, c'è Civati. Ma è una proposta 'di nicchia' e, infatti, nessuno si scaglia ... Bersani resta fermo al Novecento: "Meloni, giuri sulla Costituzione antifascista" L'esponente di Articolo 1 ormai in pensione dal punto di vista politico, è costretto a rispolverare il solito tema dell'antifascismo per attaccare la leader di FdI: "Perché non celebra il 25 aprile" ...Quando le scappa la frizione viene fuori una destra aggressiva. E questo in Italia riesce difficile da digerire. La democrazia in Italia non sta benissimo, il nostro problema è l'Italietta. La destra ...