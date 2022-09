Bergamo racconta Springsteen | Tommy Mauri con “Spirit in the night” è il miglior interprete dell’edizione 2022

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Affluenza da record domenica 4 settembre al Parco Sant’Agostino diper l’evento “”: oltre 500 spettatori in presenza e oltre 1000 utenti connessi alla diretta streaming fruita tramite i canali social del gruppo NOI &. Sono questi i numeri dell’appuntamento ormai parte della tradizione bergamasca completamente dedicato a The Boss, in occasione del quale è stato presentato “On The Road: Storie di Viaggi e Redenzione”, il film documentario che ha raccolto le testimonianze dei fan del cantautore a stelle e strisce, impegnati in un viaggio di crescita personale, di legami indissolubili e di emozioni fortissime e travolgenti. La giornata di domenica è stata ricca di appuntamenti e ospiti illustri, tra cui in apertura Claudio Trotta, fondatore della booking ...

springsteen1949 : Bergamo racconta Springsteen, decretato il vincitore di “Cover Me” - springsteen1949 : Con “Bergamo Racconta Springsteen” domenica 4 sarà una giornata a ritmo rock - Prima Treviglio… - simontol : @Pennacchiiiii Bergamo. Un signore anziano che lavorava alla Dalmine mi racconta del collega che, una volta andato… - MilanBergamoBGY : Il ritorno dei passeggeri in viaggio e la nuova tratta verso il Canada. L'Eco di Bergamo racconta il grande agosto… - springsteen1949 : Bergamo racconta Springsteen - Prima Bergamo -

Agenzia askanews

Per lei, che si è tuffata in acqua dalla sua casa sul fiume di via Garibaldi il salvataggio -a L'Eco di- è stata 'la cosa più naturale di questo mondo'. A dare l'allarme è stata ...della gente - ed è dalla parte della gente . La lavorazione è stata lunga, di circa due ... 18.00@ Ink Club h. 20.00 Lunedì 19 settembre Milano @ TBA Martedì 20 settembre Torino @ ... Bergamo racconta Springsteen, decretato il vincitore di “Cover Me” In Borgo Palazzo. Aggressione in pieno giorno e in pieno sole, martedì 6 settembre in Borgo Palazzo. Il fatto è stato denunciato dalla vittima, un quarantenne della città, ai Carabinieri. Secondo quan ...La suggestiva sede del Parco Sant’Agostino in città alta a Bergamo ha ospitato “Bergamo Racconta Springsteen”, l’intera giornata dedicata a The Boss; con la prima visione del docufilm “On The Road” e ...