Benitez pazzo di Kvaratskhelia | “È il migliore in Italia”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Rafa, ex allenatore di Liverpool e Napoli, ha scritto un editoriale per il Times per presentare la sfida di questa sera. L’allenatore spagnolo ha espresso parole molto positive sul nuovo acquistoe su Luciano Spalletti, attuale tecnico dei partenopei. “Ha molta esperienza, un’idea precisa della squadra e convinzione ferrea nei suoi metodi: sa sempre quello che deve fare. I pericoli per il Liverpool sono ovunque, dal terzino destro Giovanni Di Lorenzo che spinge come Alexander-Arnold all’esterno avanzato, Lozano o Politano,che gioca con ritmo. Sarebbe ovviamente un vantaggio per il Liverpool se il Napoli non dovesse avere Osimhen, ma Spalletti ha giocatori che possono avere un impatto sulla squadra, anche partendo dalla panchina.”Napoli (Getty Images)...