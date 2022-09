Belen Rodriguez, la sua reazione al flirt fra Andrea Iannone ed Elodie (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elodie ed Andrea Iannone stanno insieme, anche se è presto per parlare di sentimenti. Lei – fra le pagine di Vanity Fair – ha così parlato del motociclista: “Andrea Iannone? È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Come avrà reagito Belen Rodriguez a questa storia? A porsi questa domanda sono stati molti utenti del web dato che l’argentina – oltre ad essere un’ex storica del campione di Moto GP – è anche una grande amica di Elodie. A tal proposito, quando Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una foto inedita della coppia paparazzata mano nella mano, una sua follower le ha scritto: “Sarà per questo che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 settembre 2022)edstanno insieme, anche se è presto per parlare di sentimenti. Lei – fra le pagine di Vanity Fair – ha così parlato del motociclista: “? È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Come avrà reagitoa questa storia? A porsi questa domanda sono stati molti utenti del web dato che l’argentina – oltre ad essere un’ex storica del campione di Moto GP – è anche una grande amica di. A tal proposito, quando Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una foto inedita della coppia paparazzata mano nella mano, una sua follower le ha scritto: “Sarà per questo che ...

