Belen Rodriguez “ci è rimasta malissimo” per il flirt tra Elodie e Andrea Iannone? Ecco la verità (Di mercoledì 7 settembre 2022) Belen Rodriguez sarebbe davvero infastidita dal flirt in corso tra Elodie e Andrea Iannone? Da giorni circolava sul web la notizia di questa probabile nuova coppia formata dalla cantante e dal pilota di Moto Gp e i due sono stati più volte paparazzati in atteggiamenti confidenziali. A tal proposito è fresca di ieri, l’intervista in cui la stessa Elodie ha confermato: Andrea è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative, né da una parte e né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne. Dopo questa conferma, gli utenti hanno continuato a beccare Elodie e Andrea in giro per le strade, sempre in atteggiamenti confidenziali. Deianira Marzano infatti proprio ieri ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 settembre 2022)sarebbe davvero infastidita dalin corso tra? Da giorni circolava sul web la notizia di questa probabile nuova coppia formata dalla cantante e dal pilota di Moto Gp e i due sono stati più volte paparazzati in atteggiamenti confidenziali. A tal proposito è fresca di ieri, l’intervista in cui la stessaha confermato:è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative, né da una parte e né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne. Dopo questa conferma, gli utenti hanno continuato a beccarein giro per le strade, sempre in atteggiamenti confidenziali. Deianira Marzano infatti proprio ieri ...

