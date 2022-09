Beautiful anticipazioni | Bill scopre tutto?

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Thomas informadel tradimento di Justin. Come reagirà lo Spencer? Intanto Zende confessa a Paris di essere attratto da lei. Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Thomas informadi quanto successo e di come lo ha tradito il suo amico Justin. Sia il magnate, che Katie e Wyatt saranno sconvolti e non riusciranno a credere alle loro orecchie. (web)Ma come reagirà il potente magnate davanti a questa notizia? Intanto, Paris si confronta con Zende, la giovane chiede ancora una volta al suo amato se prova qualcosa per la sorella. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio in onda oggi alle 13.45 su canale 5.: Thomas raccontaLedi ...

, il gesto shock di Quinn cambierà la vita di tutti Che ne sarà di Quinn Fuller Dopo la rivelazione shock di Brooke nel bel mezzo della cerimonio del rinnovo delle promesse, ...americane: chi tifa per Liam e chi per Thomas Per Brooke, dunque, Thomas può solo ambire ad ottenere più tempo dalla coppia da passare col figlio, il quale può avere in Liam ...