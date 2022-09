Beautiful anticipazioni 17 settembre 2022 | Eric vuole Quinn fuori dalla Forrester!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella puntata diin onda sabato 17, ancora furioso e deluso per il tradimento di, decide che la moglie deve uscire anchevita aziendale della famiglia, fino al punto di eliminare la sua linea di gioielli. Ad intervenire per scongiurare il peggio alla Fuller è Carter che chiede al Forrester di non fare una scelta così drastica e di pensare almeno ad un trasferimento in altra sede. Se vi siete persi questo episodio, potete rivederlo on demand sul sito Mediaset Infinity., sapevate che Ronn Moss ha partecipato ad un programma italiano? Vediamo che ruolo ha avuto l'ex interprete di Ridge Forrester sul nostro teleschermo ...