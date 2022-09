Bayern Monaco, Salihamidzic: «Il nostro successo grazie al duro lavoro e un occhio alle finanze» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il d.s. del Bayern Monaco Salihamidzic ha parlato di come nasce il progetto vincente del club bavarese Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter. SAN SIRO – «Amo questo stadio, ho festeggiato il mio più grande successo. Nel 2001 vi ho vinto la Champions con il Bayern». SEGRETO Bayern VINCENTE – «Non c’è un segreto, sono sempre le persone che fanno tanto per il club. Per 30 o 40 anni c’erano Hoeness e Rummenigge che hanno lavorato duramente, hanno costruito la strada quando i tempi erano duri. Si può dire che l’ascesa è cominciata quando Hoeness ha venduto proprio Rummenigge all’Inter, negli anni 80: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il d.s. delha parlato di come nasce il progetto vincente del club bavarese Hasan, direttore sportivo del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter. SAN SIRO – «Amo questo stadio, ho festeggiato il mio più grande. Nel 2001 vi ho vinto la Champions con il». SEGRETOVINCENTE – «Non c’è un segreto, sono sempre le persone che fanno tanto per il club. Per 30 o 40 anni c’erano Hoeness e Rummenigge che hanno lavorato duramente, hanno costruito la strada quando i tempi erano duri. Si può dire che l’ascesa è cominciata quando Hoeness ha venduto proprio Rummenigge all’Inter, negli anni 80: ...

