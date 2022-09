«Basta bombe a Zaporizhzhia» L’Agenzia nucleare fa rapporto

zorogat : @LaBombetta76 @aldebaran1973 @fuoridalcorotv Ma basta con ste cazzate, basta bombè Neanche di fronte ai morti di pa… - Happy4Trigger : @burberoatratti Vuoi passare direttamente alle bombe nucleari o basta Coventry o Dresda ? - ComunistiNoEuro : @mrctrdsh Basta che ti assumi le tue responsabilità pure se la situazione degenererà e ci arriveranno le bombe atom… - Lorenzo_1976 : RT @ghirrig: @michele_geraci Perché noi siamo vicini vicini alle bombe. Perché è una guerra europea. Perché cofligge con i nostri interessi… - ghirrig : @michele_geraci Perché noi siamo vicini vicini alle bombe. Perché è una guerra europea. Perché cofligge con i nostr… -

Telefonino.net

... se volesse, Mosca chiuderebbe la partita in un giorno (colpire tutte le centrali energetiche ... Si potrebbe aggiungere che tale percezione è stata favorita dalleUsa cadute sulla ex ...... da una decina di anni, improvvisi e inevitabili come'd'acqua ' , cambiano tra la ...raccogliere i tempi, ma anche valutare formazioni come la mista maschile tricolore che ha mandato in ... Offerte di settembre Amazon, ULTIME ORE: 10 bombe tech da 5€ a 30€ Il leader della Lega a Salò: «Le sanzioni stanno aumentando i nostri problemi e l’Europa allora dia tutte le risorse ai cittadini» ..."A chi compete la manutenzione dell'alveo" "Da anni faccio la strada di viale dello Sport e ogni volta che passo sopra al torrente Ragnola mi domando: a chi compete la manutenzione Ogni quanto si sv ...