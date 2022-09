Basket | Europei 2022 | la Serbia perde Nemanja Nedovic per tutto il torneo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Glidiperdono un importante protagonista. Si tratta della guardia dellache, nella gara contro Israele, giocata ieri e vinta dai balcanici col punteggio di 89-78, in un Girone D della rassegna continentale, che sin qui stanno dominando (4-0 il record), ha riportato un pesante infortunio al polpaccio. L’ex giocatore dell’Olimpia Milano non ha potuto fare altro che lasciare il parquet e abbandonare il, in un roster, come quello a disposizione di coach Svetislav Pesic che non potrà beneficiare di alcun sostituito. Vedremo quali soluzioni troverà lo staff tecnico serbo per “rimpiazzare” l’assenza di cifre di media a partita come 6 punti, 1.8 assist, 1.3 rimbalzi e 13 sul campo. Lanel frattempo si ...