Basket | Europei 2022 | Doncic quota 36 contro la Germania | Serbia vittoriosa su Israele

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Si chiude anche la terzultima giornata della fase a gironi per gli, e sono le squadre del blocco ex jugoslavo a fare la voce grossa in quel di Colonia e Praga. Andiamo però a scoprire più nel dettaglio quanto accaduto nei confronti serali odierni, di elevato valore peraltro.-SLOVENIA 80-88 (Girone B – Colonia)Un solo nome: Luka. Non è MVP di giornata solo per via delle meraviglie di Giannis Antetokounmpo a Milano, ma 36 punti e 10 rimbalzi in poco meno di 34 minuti fanno ampiamente la differenza. Dopo un primo quarto da 14-21 per gli sloveni, i tedeschi reggono sostanzialmente fin quasi alla fine, sfruttando uno Schroder a corrente alternata, il duo Maodo Lo-Obst e la gran presenza di Voigtmann a rimbalzo. A dare man forte aci pensa Goran Dragic con i suoi 18 punti, ma sull’80-85 nei ...