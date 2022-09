Basket, Alessandro Pajola: “Contava vincere, abbiamo ritrovato le energie” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una prova a tutto tondo per Alessandro Pajola nel match degli Europei di pallacanestro contro la Croazia. Il playmaker della Segafredo Virtus Bologna è stato importantissimo questa sera al Forum d’Assago, con otto punti segnati e tanta difesa che hanno equilibrato al meglio il quintetto di Gianmarco Pozzecco. “Quello che Contava era vincere – afferma Pajola ai microfoni di Sky Sport – dovevamo riscattarci dopo la brutta prestazione di ieri. Siamo stati bravi a ritrovare le energie, il calendario è molto fitto e dobbiamo farci trovare sempre pronti. Quella di stasera è una vittoria di squadra“. Pajola tiene anche a dire due parole su coach Pozzecco, che non lo aveva utilizzato molto nelle partite precedenti: “Il coach è bravo a tenerci sempre sull’attento, in ogni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una prova a tutto tondo pernel match degli Europei di pallacanestro contro la Croazia. Il playmaker della Segafredo Virtus Bologna è stato importantissimo questa sera al Forum d’Assago, con otto punti segnati e tanta difesa che hanno equilibrato al meglio il quintetto di Gianmarco Pozzecco. “Quello cheera– affermaai microfoni di Sky Sport – dovevamo riscattarci dopo la brutta prestazione di ieri. Siamo stati bravi a ritrovare le, il calendario è molto fitto e dobbiamo farci trovare sempre pronti. Quella di stasera è una vittoria di squadra“.tiene anche a dire due parole su coach Pozzecco, che non lo aveva utilizzato molto nelle partite precedenti: “Il coach è bravo a tenerci sempre sull’attento, in ogni ...

lacittanews : La Lega Basket è lieta di annunciare l’ingresso nel proprio staff di due figure che rafforzano il settore della com… - lacittanews : Pallacanestro Cantù comunica che il proprio Responsabile della Comunicazione, Alessandro Palermo, ha deciso di assu… - TWINSSEBASTIANI : PALLACANESTRO CIVITANOVESE CAMPIONI D'ITALIA SAND BASKET - 05.09.2022 - La squadra della Pallacanestro Civitanovese… - PallTS : ??Alessandro Lever out per febbre Sarà Simone Tonut del Cus Trieste il dodicesimo in panchina per coach Legovich. ??… - ValsesiaBasket : BARBERI VALSESIA BASKET RIABBRACCIA IL SUO CAPITANO ALESSANDRO VERCELLI! -