Bari | quattordicesima edizione di Oscar green Da oggi

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con le nuove ideeper garantire cibo ed energia alla Puglia, apre il salone della creatività Made in Puglia con i giovani innovatori che presentano le rivoluzionarie idee nate nelle campagne per garantire l’autosufficienza alimentare ed energetica di fronte alla crisi scatenata dalla guerra con il blocco dei rifornimenti di materie prime agricole e il ricatto russo sul gas e sul petrolio. L’appuntamento con le novità dell’, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato allache punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura, è per mercoledì 7 settembre 2022, dalle ore 9,30, in Strada Sagges 13, al Museo Civico didove ...