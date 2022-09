Banijay Italia: Vincenzo Piscopo al commerciale e digital (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vincenzo Piscopo nominato Chief Commercial & digital Officer di Banijay Italia Banijay Italia Holding ha annunciato, in giornata odierna, di aver scelto Vincenzo Piscopo come proprio Chief Commercial & digital Officer, con l’intenzione di potenziare le attività commerciali e digitali di tutte le società controllate dal gruppo. L’intenzione dichiarata è quella di espandere le proprie attività, anche nel digital, andando ad esplorare nuovi possibili mercati, fondando start up o acquisendo altre aziende. Vincenzo Piscopo non è nuovo del settore digital, che l’ha visto prima come appassionato, poi laureato in ingegneria ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 7 settembre 2022)nominato Chief Commercial &Officer diHolding ha annunciato, in giornata odierna, di aver sceltocome proprio Chief Commercial &Officer, con l’intenzione di potenziare le attività commerciali ei di tutte le società controllate dal gruppo. L’intenzione dichiarata è quella di espandere le proprie attività, anche nel, andando ad esplorare nuovi possibili mercati, fondando start up o acquisendo altre aziende.non è nuovo del settore, che l’ha visto prima come appassionato, poi laureato in ingegneria ...

