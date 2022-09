Bambino vestito da Superman “protagonista” del comizio del presidente del Cile: ecco l'”irruzione” in bici (Di mercoledì 7 settembre 2022) Curioso fuoriprogramma mentre il presidente del Cile, Gabriel Boric, stava tenendo un comizio con uno dei discorsi più importanti della sua nazione e del suo governo, riguardante la nuova Costituzione che i Cileni sono stati chiamati a votare. All’improvviso un Bambino travestito da Superman e in sella a una piccola bicicletta ha cominciato a girargli intorno, però Boric è rimasto impassibile. Il presidente Cileno non si è scomposto per nulla e ha continuato a parlare nonostante il fuoriprogramma. Il video di questo curioso siparietto è diventato virale in Rete e ha fatto il giro del web. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Curioso fuoriprogramma mentre ildel, Gabriel Boric, stava tenendo uncon uno dei discorsi più importanti della sua nazione e del suo governo, riguardante la nuova Costituzione che ini sono stati chiamati a votare. All’improvviso untradae in sella a una piccolacletta ha cominciato a girargli intorno, però Boric è rimasto impassibile. Ilno non si è scomposto per nulla e ha continuato a parlare nonostante il fuoriprogramma. Il video di questo curioso siparietto è diventato virale in Rete e ha fatto il giro del web. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Bambino vestito da Superman “protagonista” del comizio del presidente del Cile: ecco l'”irruzione” in bici - _CallMeMeg_ : ma sembra un bambino vi prego come si è vestito - infoitestero : Bambino vestito da Superman fa irruzione durante il discorso del presidente cileno - Giornaleditalia : Bambino vestito da Superman irrompe durante il discorso del presidente cileno: VIDEO - eva_mistery : @Alatrie89687947 Ma poi parla Margioglio, colui che ora tutela i bambini, ma che se ne vada a fare in culo. Un bamb… -