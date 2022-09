Back to beauty routine: I tips di Giulia Sinesi per prendersi cura della pelle al rientro dalle vacanze (Di mercoledì 7 settembre 2022) Settembre è il mese dei buoni propositi, anche per la cura della pelle. La beauty influencer e founder di GOFU Giulia Sinesi suggerisce di sfruttare questo momento per riprendere le proprie abitudini o scoprirne di nuove. Si parte dalla doppia detersione, da associare sempre ad un’idratazione profonda, a cui è bene aggiungere qualche gesto in più per affrontare il rientro in perfetto stile beauty: continuare a usare la crema solare, bere molto ed esfoliare. Se anche la nostra beauty routine è andata in vacanza durante la stagione estiva, quale migliore occasione del rientro per ritrovare le buone abitudini o, addirittura, dare il via ad un modo tutto nuovo di prendersi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Settembre è il mese dei buoni propositi, anche per la. Lainfluencer e founder di GOFUsuggerisce di sfruttare questo momento per riprendere le proprie abitudini o scoprirne di nuove. Si parte dalla doppia detersione, da associare sempre ad un’idratazione profonda, a cui è bene aggiungere qualche gesto in più per affrontare ilin perfetto stile: continuare a usare la crema solare, bere molto ed esfoliare. Se anche la nostraè andata in vacanza durante la stagione estiva, quale migliore occasione delper ritrovare le buone abitudini o, addirittura, dare il via ad un modo tutto nuovo di...

