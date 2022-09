Baby K, dal top spunta un dettaglio pazzesco | Da non credere (Di mercoledì 7 settembre 2022) I fan di Baby K sono rimasti a bocca aperta davanti alla foto della loro beniamina: avete visto che cosa spunta dal top? Guardate con attenzione quel dettaglio. La pop star italiana continua ad avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto della giovane, ma L'articolo Baby K, dal top spunta un dettaglio pazzesco Da non credere chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 7 settembre 2022) I fan diK sono rimasti a bocca aperta davanti alla foto della loro beniamina: avete visto che cosadal top? Guardate con attenzione quel. La pop star italiana continua ad avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto della giovane, ma L'articoloK, dal topunDa nonchemusica.it.

ingeborgalex1 : RT @Morphea0806: “Sono entrata con il pigiama di flanella ed esco con il baby doll.” Sembra una frase banale ma racconta la crescita di un… - luxuryhl_ : RT @__H3Y4NG3L: @mqonylvr @L0V3UG0ODBYE @luxuryhl_ sodia si alza dal divano e lentamene inizia a ballare strip taht down intanto liamo cant… - mqonylvr : RT @__H3Y4NG3L: @mqonylvr @L0V3UG0ODBYE @luxuryhl_ sodia si alza dal divano e lentamene inizia a ballare strip taht down intanto liamo cant… - L0V3UG0ODBYE : RT @__H3Y4NG3L: @mqonylvr @L0V3UG0ODBYE @luxuryhl_ sodia si alza dal divano e lentamene inizia a ballare strip taht down intanto liamo cant… - __H3Y4NG3L : @mqonylvr @L0V3UG0ODBYE @luxuryhl_ sodia si alza dal divano e lentamene inizia a ballare strip taht down intanto li… -