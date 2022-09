Azione e Italia Viva ai nastri di partenza. Maria Stella Gelmini: “Noi la vera casa dei liberali riformisti” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bergamo. Renew Europe. Questo il mantra che guida la politica del fare, e si badi bene, è un concetto ribadito più volte, di Azione e Italia Viva. Questo il manifesto raccontato ad ampio raggio dai candidati del partito caro a Carlo Calenda e Matteo Renzi, uomini e donne che, nella mattinata di martedì, si sono presentati alla stampa in vista dell’imminente appuntamento elettorale. Un terzo polo tirato a lucido, fresco come una rosa, puro, pulito, intransigente per certi versi, che fa della concretezza e della misura le sue cifre più importanti. Dietro la scrivania, i sette candidati, di cui cinque bergamaschi, a dimostrAzione, ancora una volta, dell’importanza della marca locale in questa corsa al Governo. Il tutto impreziosito dalla presenza di Maria Stella Gelmini, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bergamo. Renew Europe. Questo il mantra che guida la politica del fare, e si badi bene, è un concetto ribadito più volte, di. Questo il manifesto raccontato ad ampio raggio dai candidati del partito caro a Carlo Calenda e Matteo Renzi, uomini e donne che, nella mattinata di martedì, si sono presentati alla stampa in vista dell’imminente appuntamento elettorale. Un terzo polo tirato a lucido, fresco come una rosa, puro, pulito, intransigente per certi versi, che fa della concretezza e della misura le sue cifre più importanti. Dietro la scrivania, i sette candidati, di cui cinque bergamaschi, a dimostr, ancora una volta, dell’importanza della marca locale in questa corsa al Governo. Il tutto impreziosito dalla presenza di, ...

