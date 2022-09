Avete notato cosa ha sulla mano? Il dettaglio che rivela come sta la Regina: panico (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Regina Elisabetta ha incontrato, come da tradizione, la nuova premier inglese, Liz Truss. Per la prima volta, però, la cerimonia di congedo del premier uscente Boris Johnson e del benvenuto della Truss non è avvenuta a Buckingham Palace ma nella tenuta di Balmoral. La Regina, sempre sotto osservazione medica, avrebbe dei problemi di mobilità e quindi le sarebbe stato sconsigliato un viaggio verso Londra. Il momento dell'incontro è stato immortalato dai fotografi ufficiali della Royal Family che hanno ritratto la sovrana in atteggiamenti cordiali con la nuova premier. Guardando le foto, però, in molti hanno notato un dettaglio preoccupante sulla mano destra della Regina. Si tratta di un enorme livido viola. Tante le ipotesi a riguardo: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) LaElisabetta ha incontrato,da tradizione, la nuova premier inglese, Liz Truss. Per la prima volta, però, la cerimonia di congedo del premier uscente Boris Johnson e del benvenuto della Truss non è avvenuta a Buckingham Palace ma nella tenuta di Balmoral. La, sempre sotto osservazione medica, avrebbe dei problemi di mobilità e quindi le sarebbe stato sconsigliato un viaggio verso Londra. Il momento dell'incontro è stato immortalato dai fotografi ufficiali della Royal Family che hanno ritratto la sovrana in atteggiamenti cordiali con la nuova premier. Guardando le foto, però, in molti hannounpreoccupantedestra della. Si tratta di un enorme livido viola. Tante le ipotesi a riguardo: ...

SurgeOfSilence : RT @SurgeOfSilence: Avete notato come siano sempre le persone sbagliate a dare le risposte giuste? Infatti, neanch'io. - pepppe772 : Avete notato come Speranza guardi spesso nel vuoto, in giro, mentre bofonchia le balle che dice sempre? Poi occhio… - osservando001 : RT @OmegaSlayer: Ma l'avete notato che tutte le modifiche al traffico locale sono create appositamente per creare più danno agli automobili… - mareblu201 : RT @Uther_Raffaele: Avete notato una cosa? Non essere più schierati dalla parte del PD, ricordare cosa è accaduto durante i primi due anni… - Vittoriafinale : @Gabriel12349955 Avete notato che negli ultimi anni i politici hanno rubato senza alcuna vergogna? -