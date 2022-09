Attilio Zibetti | investito in bici da un tir | “Era una persona attiva | volenterosa e sportiva”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Boltiere. Un tratto di strada pericoloso, dove circolano veicoli, mezzi pesanti,clette e pedoni. È la via Monte Grappa a Boltiere, la provinciale 525, dove martedì pomeriggio intorno alle 15.30, all’incrocio con via don Giulio Carminati, ha perso la vita, 75 anni,da un tir per il trasporto di derrate alimentari mentre si trovava in sella alla suacletta. Il sindaco Osvaldo Palazzini conoscevalmente la vittima dell’incidente: “Mi dispiace moltissimo per quanto gli è accaduto – dice il Primo cittadino -.era unamolto, disponibile, era impegnato nell’associazionismo, nel volontariato, era presente nella vita della comunità e molto conosciuto in paese. Era stato anche ...