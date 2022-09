Ascolti tv | Psg-Juventus vince la serata con il 26 | 9%

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Paris Saint-Germain-, partita di Champions League trasmessa ieri da Canale 5, ha vinto glidellacon 5.055.000 telespettatori e il 26,9% di share. Su Rai1 il film ‘Nessuno mi può giudicare’ con Paola Cortellesi e Raoul Bova ha ottenuto invece 1.890.000 telespettatori e l’11,2% mentre il debutto di ‘DiMartedì’ su La7 ha conquistato il terzo gradino del podio con 954.000 telespettatori e il 5,9%. Quarto posto per numero di telespettatori per Italia 1 con il film ‘Sulle ali dell’avventura’ che ha totalizzato 871.000 telespettatori e il 5% di share, mentre su Retequattro ‘Fuori dal coro’ ha registrato 804.000 telespettatori e il 6%. La seconda puntata di #Cartabianca su Rai3 è stata vista da 696.000 telespettatori pari al 4,5%, in testa a testa con Rai2 dove la replica di ‘Un’ora sola vi vorrei’ ha ...

Paris Saint - Germain - Juventus, partita di Champions League trasmessa ieri da Canale 5, ha vinto glidella serata con 5.055.000 telespettatori e il 26,9% di share. Su Rai1 il film 'Nessuno mi può giudicare' con Paola Cortellesi e Raoul Bova ha ottenuto invece 1.890.000 telespettatori e l'11,2%...del 6 settembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 il match di Champions League- Juventus è stato seguito da una media di 5.055.000 spettatori pari al 26,9% di share. Più del doppio ...