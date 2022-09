Ascolti Tv, la politica surclassata dal calcio: PSG-Juve affossa i talk show (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella gara di Ascolti tv di ieri, martedì 6 settembre 2022, il match di Champions League tra PSG e Juventus, andato in onda sui canali Mediaset, ha battuto i talk show dedicati alle elezioni del 25 settembre. La partita ha letteralmente affossato negli Ascolti “Cartabianca” e tutti gli altri talk show in onda contemporaneamente sulle altre reti. In questo articolo vi sveliamo tutti i dati degli Ascolti tv. (Continua dopo la foto…) “Fuori dal coro”, giornalista aggredita in diretta: Mario Giordano senza parole Ascolti tv ieri 6 settembre 2022: vince PSG-Juve La scelta della rete del Biscione di puntare sulla UEFA Champions League si rivela – almeno per il momento – azzeccata. Ieri, infatti, è andata ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella gara ditv di ieri, martedì 6 settembre 2022, il match di Champions League tra PSG entus, andato in onda sui canali Mediaset, ha battuto idedicati alle elezioni del 25 settembre. La partita ha letteralmenteto negli“Cartabianca” e tutti gli altriin onda contemporaneamente sulle altre reti. In questo articolo vi sveliamo tutti i dati deglitv. (Continua dopo la foto…) “Fuori dal coro”, giornalista aggredita in diretta: Mario Giordano senza paroletv ieri 6 settembre 2022: vince PSG-La scelta della rete del Biscione di puntare sulla UEFA Champions League si rivela – almeno per il momento – azzeccata. Ieri, infatti, è andata ...

