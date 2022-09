lacittanews : L’esposizione del noto artista colombiano sarà aperta al pubblico fino al 24 settembre dalle 10,30-12,30 con ingres… - oungawa : RT @Set30X: Sancho MDN, artista colombiano, Belfast, Irlanda. - Set30X : Sancho MDN, artista colombiano, Belfast, Irlanda. -

Agenzia ANSA

L'Eduardo Butron ha collezionato bottiglie di vetro prelevate dalla spazzatura per ricreare il volto di Gabriel Garcia Marquez. Bottiglia dopo bottiglia, prende forma il volto di uno ...Scopriamo cosa è successo e come sta il famosissimo. Il famoso cantante è stato operato d'... Al fianco del cantante, in questi giorni di riposo, c'è la sua dolce metà, con la quale è ... Artista colombiano ricrea il volto di Garcia Marquez con bottiglie di vetro riciclate - Mondo L'artista colombiano Eduardo Butron ha collezionato bottiglie di vetro prelevate dalla spazzatura per ricreare il volto di Gabriel Garcia ...El director de cine Gabriel Rojas falleció a sus 44 años tras sufrir un infarto mientras lo transportaban en una ambulancia por Ciudad de México.