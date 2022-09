Arte e cultura – Le opere di Andy Warhol da domani al 30 ottobre in mostra al ‘La Vaccheria’ dell’Eur (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il museo “La Vaccheria”, nuovo spazio culturale ed espositivo di oltre 1800 mq nato dalla convenzione urbanistica Eur Castellaccio ed aperto al pubblico dopo oltre 10 anni di attesa, ospita la mostra FLESH: Warhol & THE COW – LE opere DI Andy Warhol ALLA VACCHERIA. La mostra riproduce un significativo spaccato della produzione dell’artista con 80 opere, dalle mucche ai barattoli Campbell, da Liza Minelli a Marilyn, alle copertine di dischi e riviste, e sarà visitabile gratuitamente fino al 30 ottobre 2022. Intervengono: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale; Miguel Gotor, Assessore alla cultura di Roma Capitale; Titti Di Salvo, Presidente Municipio Roma ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il museo “La Vaccheria”, nuovo spaziole ed espositivo di oltre 1800 mq nato dalla convenzione urbanistica Eur Castellaccio ed aperto al pubblico dopo oltre 10 anni di attesa, ospita laFLESH:& THE COW – LEDIALLA VACCHERIA. Lariproduce un significativo spaccato della produzione dell’artista con 80, dalle mucche ai barattoli Campbell, da Liza Minelli a Marilyn, alle copertine di dischi e riviste, e sarà visitabile gratuitamente fino al 302022. Intervengono: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale; Miguel Gotor, Assessore alladi Roma Capitale; Titti Di Salvo, Presidente Municipio Roma ...

