Arbitri Serie A: le designazioni per la 6a giornata di campionato (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 6a giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della stagione L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 6a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00 SANTORO MARGANI – D’ASCANIO IV: VOLPI VAR: VALERI AVAR: PRENNA INTER – TORINO Sabato 10/09 h. 18.00 AYROLDI CECCONI – BERCIGLI IV: DOVERI VAR: DI BELLO AVAR: BINDONI SAMPDORIA – MILAN Sabato 10/09 h. 20.45 FABBRI LIBERTI – DEL GIOVANE IV: MASSA VAR: ABISSO AVAR: LONGO S. ATALANTA – CREMONESE h. 12.30 COLOMBO SCHIRRU – DI GIACINTO ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’AIA ha diramato learbitrali per la 6adi, primo turno infrasettimanale della stagione L’Associazione Italianaha reso note learbitrali per la 6adiA, primo turno infrasettimanale della stagione. NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00 SANTORO MARGANI – D’ASCANIO IV: VOLPI VAR: VALERI AVAR: PRENNA INTER – TORINO Sabato 10/09 h. 18.00 AYROLDI CECCONI – BERCIGLI IV: DOVERI VAR: DI BELLO AVAR: BINDONI SAMPDORIA – MILAN Sabato 10/09 h. 20.45 FABBRI LIBERTI – DEL GIOVANE IV: MASSA VAR: ABISSO AVAR: LONGO S. ATALANTA – CREMONESE h. 12.30 COLOMBO SCHIRRU – DI GIACINTO ...

karda70 : RT @psb_original: Serie B, ecco gli arbitri designati per la 5^ giornata #SerieB - psb_original : Serie B, ecco gli arbitri designati per la 5^ giornata #SerieB - sportface2016 : #Arbitri sesta giornata #SerieA: #SampdoriaMilan a #Fabbri, #Ayroldi per #InterTorino - IAMCALCIOBENEVE : Serie B. Gli arbitri della 5a: Aureliano a Benevento, Cosso a Palermo - Pupo1981 : Comunque una cosa è palese: in #Champions gli arbitri non fischiano per ogni spinta. Le serie A deve adeguarsi allo… -