Arbe, il campo fascista in Croazia cancellato dalla Memoria. "Perché l'oblio? Si doveva convalidare il mito degli Italiani brava gente" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per la prima volta un gruppo di 40 cittadini e membri di enti Memoriali Italiani come Anpi, Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati) e Anvrg (Associazione Nazionale Volontari e Reduci Garibaldini, che cura la Memoria dei partigiani Italiani che hanno combattuto in Jugoslavia) parteciperà alla commemorazione della liberazione del campo di concentramento fascista di Arbe, sull'isola di Rab, in Croazia, avvenuta, ad opera dei reclusi stessi, l'8 settembre del 1943. Il gruppo, guidato dallo storico Eric Gobetti, noto per il successo del libro sui drammi del confine orientale (E allora le foibe?, Laterza) e dal ricercatore Andrea Giuseppini, curatore del sito www.campifascisti.it e direttore dell'associazione Topografia per la storia.

