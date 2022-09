Aprilia, arrestato 52enne col “pollice verde”: in giardino 8 piante di cannabis (FOTO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Aveva attrezzato nel proprio giardino una mini-piantagione di cannabis ma è stato scoperto, e arrestato, dai Carabinieri di Aprilia. Il blitz, dopo un articolato servizio mirato sul territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è scattato ieri (ed è peraltro l’ultimo arresto di una lunga serie negli ultimi tempi). Leggi anche: Droga ad Aprilia: trovato in possesso di crack e hashish pronti per lo spaccio arrestato 52enne italiano ad Aprilia A finire in manette è stato tratto un cittadino italiano, 52 enne del luogo, trovato in possesso di otto piante di cannabis indica del peso lordo di kg 26 che deteneva nel giardino pertinente alla propria abitazione. Rinvenuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Aveva attrezzato nel propriouna mini-piantagione dima è stato scoperto, e, dai Carabinieri di. Il blitz, dopo un articolato servizio mirato sul territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è scattato ieri (ed è peraltro l’ultimo arresto di una lunga serie negli ultimi tempi). Leggi anche: Droga ad: trovato in possesso di crack e hashish pronti per lo spaccioitaliano adA finire in manette è stato tratto un cittadino italiano, 52 enne del luogo, trovato in possesso di ottodiindica del peso lordo di kg 26 che deteneva nelpertinente alla propria abitazione. Rinvenuti ...

