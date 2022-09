Apple svela l' iPhone 14 e gli altri nuovi prodotti

(Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - L'attesa è finita: "Far Out", l'evento di punta didi questo 2022, è pronto are isviluppati dall'azienda di Cupertino con l'14 che occuperà le luci della ribalta. Ma l'attesa è anche per imodelli diWatch 8 e iAirPods Pro

L'appuntamento di oggi sarà probabilmente caratterizzato dalla presenza di alcuni responsabiliche parleranno sul palco ma anche da contributi pre - registrati 18:56 L'evento torna in presenza "...Il caricabatterie è peraltro il 70% più piccolo rispetto a quello USB - C da 30 watt di. Nano 3 è disponibile in cinque opzioni di colore: nero, bianco, blu, verde e viola. Include anche la ...Ispirato dalle attività più estreme, Apple svela un nuovo design rivoluzionario con capacità rivoluzionarie. Apple ha annunciato oggi Apple Watch Ultra, che offre un nuovo nuovo design e un’ampia gamm ...Apple ha presentato in via ufficiale i nuovi iPhone 14 ed iPhone 14 Plus. C'è il chip A15 Bionic a 5-core, oltre che la connettività satellitare.