Anziano trova portafogli | lo restituisce e il proprietario lo picchia a sangue | il motivo assurdo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Pensionatoto dopo averto e restituito uno. È successo a Modugno, in provincia di Bari, in Puglia, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza, con l’accusa di rapina pluriaggravata e lesioni personali, un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, e il complice, un 47enne, entrambi della cittadina pugliese. Tutto inizia qualche giorno fa, quando un sessantaduenne del postouno per strada e lo riconsegna al gestore di un bar della zona. Il gesto dell’uomo non è bastato, perché qualche giorno dopo ildelha fatto irruzione nell’appartamento dell’e lo ha aggredito eto. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, nel ...

