"e i ministri della Lega stanno rapinando il Sudndo 22di euro: sono le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione che aspettano di essere ripartite tra le Regioni del Mezzogiorno. Per la Campania parliamo di sei". Così in una nota stampa, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei 'Democratici e Progressisti' nel collegio uninominale di Benevento. "L'ostruzionismo della Lega verso il Sud non sorprende – prosegue l'esponente Pd. E' un dato acquisito da tempo, anche ricordando le passate esperienze di governo del centrodestra. Piuttosto, sarebbe utile capirenelocali dei partiti alleati con il Carroccio. Sono favorevoli o ...

Così in una nota stampa, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei Democratici e Progressisti nel collegio ...... Stefano Graziano (candidato al plurinominale della Camera dei Deputati nel collegio Caserta/Benevento),(candidata al plurinominale della Camera nel collegio Caserta/Benevento), ... Antonella Pepe (Pd): "Salvini blocca 22 miliardi per il Sud, cosa ne pensano i candidati del Cdx" "Un lavoro. Punto. Che vuol dire contratti veri e retribuzioni adeguate. Un lavoro "senza aggettivi accanto", per dirla alla Troisi. Di questo ha bisogno l'Italia, di questo ha bisogno in particolare ...